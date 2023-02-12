"عمل المستقبل" توقّع مذكرة تفاهم مع "زين السعودية" لدعم المستفيدين من برنامج "العمل الحر"

أعلنت "شركة عمل المستقبل"، توقيعها مذكرة تفاهم وتعاون مع شركة "زين السعودية"؛ تهدف إلى تقديم مزايا وعروض وخصومات للمستفيدين من برنامج "العمل الحر".
وجاء توقيع الاتفاقية على هامش مؤتمر 2023 LEAP التقني العالمي الذي استضافته المملكة، من 6 إلى 9 فبراير الجاري تحت شعار "نحو آفاق جديدة".
ووقّع على مذكرة التفاهم نائب الرئيس التنفيذي للمنتجات المكلف أ/ خالد ابراهيم الرويس؛ فيما وقّع عن "زين السعودية" عبدالله مبارك آل مناع؛ مدير عام تنفيذي للعمليات والمبيعات الرقمية.
وتعليقاً على المذكرة، قال الرئيس التنفيذي لـ"عمل المستقبل" المهندس بندر بن عبدالله المحمدي: نسعى إلى تحقيق اقتصاد مزدهر مبني على حلول تحاكي تطلعات الشباب، وذلك بإيجاد سوق عمل حر مليء بالإبداع، ويواكب التغييرات في أسواق العمل حول العالم، ويكون مكملاً لسوق العمل التقليدي، تماشياً مع رؤية المملكة 2030، وبالطبع تحتاج هذه الفئة إلى الدعم والمساندة من خلال البرامج المختلفة، وهذا ما نفعله بشكلٍ متواصل من خلال شراكات واتفاقيات مع جهات ومؤسسات كبرى، والتي من بينها شركة "زين السعودية"، وهي من الشركات الرائدة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
كما تدعم شركة زين بهذا التعاون شباب وشابات المملكة العربية السعودية على الانطلاق والانخراط في سوق العمل الحُر بمنحها مميزات خاصة بحاملي وثيقة العمل الحُر من المسجلين في حساب العمل الحُر المميز.
من الجدير بالذكر أن برنامج العمل الحر هو برنامج أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتمكين وتحفيز العمل الحر في المملكة، وتمكّن وثيقة العمل الحر الصادرة من البرنامج، الأفراد من الحصول على ممكنات عديدة تساعد على تنمية وتطوير أعمالهم، وتتيح لهم فـرص ممارسة العمل بشكـلٍ مستقلٍ في النشاطات التي أقرّتها الوزارة بالشراكة مع عديدٍ من الجهات الإشرافية.