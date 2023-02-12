"عمل المستقبل" توقّع مذكرة تفاهم مع "زين السعودية" لدعم المستفيدين من برنامج "العمل الحر"

وتعليقاً على المذكرة، قال الرئيس التنفيذي لـ"عمل المستقبل" المهندس بندر بن عبدالله المحمدي: نسعى إلى تحقيق اقتصاد مزدهر مبني على حلول تحاكي تطلعات الشباب، وذلك بإيجاد سوق عمل حر مليء بالإبداع، ويواكب التغييرات في أسواق العمل حول العالم، ويكون مكملاً لسوق العمل التقليدي، تماشياً مع رؤية المملكة 2030، وبالطبع تحتاج هذه الفئة إلى الدعم والمساندة من خلال البرامج المختلفة، وهذا ما نفعله بشكلٍ متواصل من خلال شراكات واتفاقيات مع جهات ومؤسسات كبرى، والتي من بينها شركة "زين السعودية"، وهي من الشركات الرائدة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.