"منتوبة" الأسرع في هجن المساء.. "الرياح" تحول عن كسر التيم الصباحي

وجاءت "منتوبة" في صدارة أفضل توقيت السباقات المسائية، ثم فازت "بشاير" لعبدالله حمد المخلفي بالمركز الأول في الشوط المسائي الأول، ثم "غانم" لسليمان سلامة الجهني بالشوط الثاني، وحصدت "المهندة" لسليمان سلامة الجهني المركز الأول في الشوط الثالث، و"الفايز" لمترك محمد العجالين حقق المركز الأول في الشوط الرابع، ثم انتزعت ‏"زعامة" لمحمد عبدالرحمن الشلوي صدارة الشوط الخامس، وفاز "موفق" لسعود محمد العجمي بالمركز الأول في الشوط السادس، ثم "شاهين" لحمد عبيد العامري في المركز الأول في الشوط الثامن، وطار "رونق" لربيع علي العجمي بصدارة الشوط التاسع، فيما فاز "مفرق" لراشد خميس العمري بالمركز الأول في الشوط العاشر، واستطاعت "همايل" لصالح عوض آل رزق تحقيق المركز الأول في الشوط الحادي عشر، وحل "مغادر" لعبدالله الصغير الغزاري في المركز الأول في الشوط الثاني عشر ثم "هندسة" لنايف محمد الدوسري في الشوط المسائي الثالث عشر، ليحصد "الكنق" لسعود محمد العجمي صدارة المركز الأول في الشوط الرابع عشر.