إيران تشكر المملكة على التعاون في إجلاء 65 من رعاياها من السودان

قدّم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الشكر لقيادة المملكة على التعاون في إجلاء 65 شخصًا من رعايا إيران من السودان.
وكان "كنعاني" قد أفاد بأنه تم إجلاء 65 مواطنًا إيرانيًّا من الخرطوم إلى مدينة بورتسودان الساحلية، وتم نقلهم إلى ميناء جدة.
وقال في بيانه: "منذ بداية الاضطرابات في السودان، وضعت وزارة الخارجية الإيرانية مسألة الإجلاء الطارئ لـ65 إيرانيًّا يعيشون هناك على جدول أعمالها، وبعد اتخاذ الإجراءات اللازمة، تم نقل مواطنينا من الخرطوم بشكل آمن إلى مدينة بورتسودان ومن هناك تم نقلهم إلى ميناء جدة".
وأضاف: تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل هذه المجموعة من المواطنين من السعودية إلى إيران.