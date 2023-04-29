إيران تشكر المملكة على التعاون في إجلاء 65 من رعاياها من السودان

وقال في بيانه: "منذ بداية الاضطرابات في السودان، وضعت وزارة الخارجية الإيرانية مسألة الإجلاء الطارئ لـ65 إيرانيًّا يعيشون هناك على جدول أعمالها، وبعد اتخاذ الإجراءات اللازمة، تم نقل مواطنينا من الخرطوم بشكل آمن إلى مدينة بورتسودان ومن هناك تم نقلهم إلى ميناء جدة".