25303 بلاغات باشرها "هلال مكة" خلال النصف الأول من شهر رمضان
كشفت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة عن إحصائية البلاغات التي باشرتها خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من شهر رمضان الحالي، والبالغ عددها 25303 بلاغات تجاوبت معها الفرق الإسعافية، وتم نقل 8819 مريضاً بعد تقديم الرعاية الطبية الطارئة لهم للمنشآت الطبية المختلفة .
وتفصيلاً، أوضحت الهيئة أن البلاغات تنوّعت ما بين حالات مرضية وهي الأعلى طلباً للفرق الإسعافية يليها حوادث مرورية وحالات أخرى تعاملت معها الفرق الإسعافية بكفاءة عالية من خلال كوادر بشرية متخصصة وآليات مجهزة بأحدث التجهيزات اللازمة لتقديم خدمة إسعافية متكاملة.
وأشارت الهيئة أن مجموع الساعات التطوعية بلغ 20916 ساعة تطوعية، وشارك من خلالها 1743 متطوعاً ومتطوعة بتقديم الخدمة الإسعافية في الحرم المكي الشريف.
وتمتلك هيئة الهلال الأحمر أسطولاً إسعافياً مجهزاً بأحدث التقنيات الإسعافية لمواجهة الكوارث والأزمات الطارئة، ويتكوّن من عدة حافلات وعربات مجهزة تجهيزاً كاملاً للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة، بالإضافة إلى مركبات الإسعاف وعربات الدفع الرباعي وعربات الجولف والدراجات النارية والدراجات الهوائية.
ووفقاً للهيئة، يبلغ عدد المراكز 30 مركزاً بالعاصمة المقدسة تعمل على مدار الساعة، بأطقمها من أطباء وأخصائيين وفنيي إسعاف طب طوارئ.
وتستقبل هيئة الهلال الأحمر طلب الخدمة الإسعافية عن طريق الرقم 997، أو عن طريق تطبيق "أسعفني" الذي يتيح للمستخدمين إمكانية إنشاء بلاغ من خلال الهاتف الجوال، واستدعاء فرقة إسعافية، وطلب المساعدة من خلال إرسال نداء استغاثة، ومعرفة حالة البلاغ، وتتبُّع مساره، كما يتيح للفِرق الإسعافية الاستدلال على موقع المبلِّغ، ويوفِّر أيضاً معرفة المنشآت الصحية القريبة من المستخدم، وأرقام الطوارئ، والجهات الإغاثية الأخرى.