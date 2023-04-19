صورتان للحرم بفارق زمني 3 سنوات وتعليق للربيعة: من غياب مُحزن لامتلاء مُفرح

نشر وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة، اليوم الأربعاء، صورتين للمسجد الحرام، بينهما ثلاث سنوات؛ حيث التقطت الأولى عام 1441هـ، والثانية 1444هـ، معلقاً "من غياب محزن، إلى امتلاء مفرح".
وقال "الربيعة": "الحمد لله على فضله ومنته، فقد زال الوباء، وعاد المسلمون لأداء العمرة وزيارة الحرمين الشريفين"، مثمناً جهود خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، على اهتمامهما براحة وسلامة وخدمة ضيوف الرحمن.
وبينت الصورة الأولى صحن الطواف خالياً تماماً من المصلين والمعتمرين في عام 1441هـ إبان تفشي فيروس كورونا، فيما أوضحت الصورة الثانية المسجد الحرام وقد امتلأ بالمصلين والمعتمرين بالكامل، وكل المواقع حوله.