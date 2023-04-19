صورتان للحرم بفارق زمني 3 سنوات وتعليق للربيعة: من غياب مُحزن لامتلاء مُفرح

نشر وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة، اليوم الأربعاء، صورتين للمسجد الحرام، بينهما ثلاث سنوات؛ حيث التقطت الأولى عام 1441هـ، والثانية 1444هـ، معلقاً "من غياب محزن، إلى امتلاء مفرح".