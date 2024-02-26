شملت 13 منطقة.. "البيئة" تنفذ 5738 جولة رقابية على أسواق النفع العام والمسالخ

وأكدت أن أبرز المخالفات تمثلت في رصد منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومنتجات مغشوشة، وتدني مستوى النظافة في بعض المنشآت، إضافة إلى عدم الالتزام بالزي الرسمي للعاملين في الأسواق والمسالخ، وعرض المنتجات خارج حدود المحال المقررة لها حسب الضوابط، وعرض الأسماك دون أن تحفظ مبردة، وعدم وجود الشهادة الصحية أو عدم تجديدها، وعدم التقيد بالأنظمة والتعليمات لأنشطة الأسواق والمسالخ، وعدم المحافظة على نظافة أماكن البيع في بعض المواقع وتراكم النفايات.