فلاورد تطلق مبادرة "يوم راحة الأم" احتفالاً بيومها

وتعاونت فلاورد مع عدد من مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي في هذه المبادرة المؤثرة، حيث سيخصصون يوماً مميزاً للاحتفال بأمهاتهم. وقد يشمل ذلك تحمل مسؤوليات أمهاتهم المنزلية ليوم كامل بدلاً عنهن، أو أخذهن في رحلة تسوق واسترخاء، أو الاستمتاع في رحلة خلال نهاية الأسبوع معاً. وسيتم توثيق هذه التجربة بأكملها على مواقع التواصل الاجتماعي باستخدام الهاشتاغ #يوم_راحة_للأم لعرض ردود أفعال الأمهات وتشجيع متابعيهم للاحتفال بأمهاتهم. وبالإضافة إلى ذلك، أعدت فلاورد هدايا مميزة لكي يقدموها لأمهاتهم لجعل اليوم أكثر تميزاً للجميع.