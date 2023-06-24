"متحدث الأرصاد": المركز يعمل على مدار الساعة خلال موسم الحج

وتابع أن المركز يعمل على مدار الساعة ويقدم نشرات جوية على رأس كل ساعة للجهات المستفيدة والقطاعات العاملة ميدانيا في تسيير حركة الحجاج؛ لافتًا إلى أن المركز نبّه عن ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على المشاعر المقدسة خلال فترة الحج؛ نظرًا لكوننا في فصل الصيف، وحدد درجة الحرارة ما بين 37 إلى 45 مئوية في فترة الذروة بين الساعة الثانية عشرة إلى الساعة الثالثة عصرًا.