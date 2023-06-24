"متحدث الأرصاد": المركز يعمل على مدار الساعة خلال موسم الحج

أعلن المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أن المركز يعمل خلال موسم الحج على مدار الساعة، ويقدم نشرات جوية للجهات المستفيدة والقطاعات العاملة ميدانيًّا في تسيير حركة الحجاج.
وأضاف القحطاني أن المركز بدأ مبكرًا بالعمل في المشاعر المقدسة من خلال المناطق المأهولة والمحطات المسجلة في المشاعر المقدسة ومنطقة الحرم؛ لخدمة ضيوف الرحمن.
وأشار في مداخلة لقناة الإخبارية إلى أن المركز دشن مؤخرًا غرفة عمليات بمشعر منى، ومركزًا إعلاميًّا متكاملًا، وبرامج توعوية وتثقيفية ؛بهدف تعزيز دوره في أعمال حج هذا العام.
وتابع أن المركز يعمل على مدار الساعة ويقدم نشرات جوية على رأس كل ساعة للجهات المستفيدة والقطاعات العاملة ميدانيا في تسيير حركة الحجاج؛ لافتًا إلى أن المركز نبّه عن ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على المشاعر المقدسة خلال فترة الحج؛ نظرًا لكوننا في فصل الصيف، وحدد درجة الحرارة ما بين 37 إلى 45 مئوية في فترة الذروة بين الساعة الثانية عشرة إلى الساعة الثالثة عصرًا.