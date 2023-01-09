الهند تودع ومؤشرات المملكة جاهزة.. لقب "الاقتصاد الأسرع نمواً" يتهيّأ للسعودية

وكانت للهند بداية جيدة للسنة المالية الحالية، مع توقعات بأن الطلب المكبوت سوف يقود التعافي في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا؛ لكن التفاؤل سرعان ما تلاشى مع تشديد السياسة النقدية غير المسبوقة من قبل البنوك المركزية لكبح التضخم المرتفع ما دفع العديد من الاقتصادات المتقدمة نحو الركود، وخفف النمو في بلدان أخرى.