"الخطوط" شريك إستراتيجي لنادي الصقور وناقل رسمي لمعرضه الدولي

أعلن نادي الصقور السعودي عن شراكته مع مجموعة الخطوط السعودية، لتكون بموجب ذلك شريكًا إستراتيجيًا للنادي وناقلاً رسميًا لمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي، والذي انطلق بمدينة الرياض منذ الخميس 25 أغسطس الجاري ويستمر حتى 3 سبتمبر القادم، ويأتي ذلك في إطار حرصها على حضورها في مختلف المناسبات والفعاليات التي تُسهم في التنمية الثقافية، والتعريف بهذا الإرث السعودي العريق.