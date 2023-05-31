بالفيديو.. "الجريسي لـ"يا هلا بالعرفج": "الحلم الكبير" يجيب عن سؤال "لماذا نكتب عن الرؤية"؟

استعرض برنامج "يا هلا بالعرفج" مقطع فيديو لعامل المعرفة أحمد العرفج مع الكاتب "عمر الجريسي"، وذلك في فقرة مزاين الكتب، تحدث من خلاله عن الكتاب الذي يُعتبر توثيقًا لسيرة الوطن منذ عام 2015 إلى عام 2021. كما ذكر أن كتابه "الحلم الكبير" يخدم هدفين، ويجيب عن سؤال "لماذا نكتب عن الرؤية"؟