بالفيديو.. "الجريسي لـ"يا هلا بالعرفج": "الحلم الكبير" يجيب عن سؤال "لماذا نكتب عن الرؤية"؟
استعرض برنامج "يا هلا بالعرفج" مقطع فيديو لعامل المعرفة أحمد العرفج مع الكاتب "عمر الجريسي"، وذلك في فقرة مزاين الكتب، تحدث من خلاله عن الكتاب الذي يُعتبر توثيقًا لسيرة الوطن منذ عام 2015 إلى عام 2021. كما ذكر أن كتابه "الحلم الكبير" يخدم هدفين، ويجيب عن سؤال "لماذا نكتب عن الرؤية"؟
جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.
وفي سياق فقرة المشي مع العرفج استعرض البرنامج مقطع فيديو مع الإعلامي "بركات الوقيان" وهو يتحدث عن علاقته بالمشي والرياضة، وأهم القرارات التي اتخذها أثناء المشي، وأن أفضل الأفكار وصل إليها وهو يمشي.
وفي السياق نفسه، ومن خلال فقرة البرواز، عرض البرنامج د. العرفج وهو يقف على أسباب فصل الكهرباء في نادي المدينة المنورة الأدبي.
وأخيرًا، في فقرة سيرة وتر، روى الشاعر الكويتي عطاالله فرحان قصة أغنيته عن الاتحاد التي غناها حسين الجسمي.