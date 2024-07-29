للمعالجة الاستباقية.. أمانة الرياض تُدخل الروبوتات في فحص شبكات تصريف السيول

أدخلت أمانة منطقة الرياض، أجهزة الروبوت الخاصة والتقنيات الذكية ضمن عملياتها الدورية في فحص شبكات تصريف السيول ومكوناتها للمعالجة الاستباقية.
ويمكن لهذه الروبوتات السير في المياه والأسطح المختلفة وقياس وتحليل الشبكات؛ ما يسهم في اتخاذ القرار بشكلٍ سريعٍ وفعّال، إضافة إلى عملها على تصوير الشبكات بدقة ثلاثية الأبعاد وبزاوية 360 درجة وإظهار النتائج، وتحويلها إلى بيانات عبر الذكاء الاصطناعي لتعظيم الاستفادة من التقنية في تسريع أعمال الأمانة، والتأكّد من جاهزية شبكات تصريف السيول، ووضع الخطط الاستباقية للمعالجة.
وتتابع أمانة منطقة الرياض، أعمال الصيانات الدورية والوقائية والمجدولة لجميع مكونات شبكات تصريف السيول في مدينة الرياض؛ للتأكّد من سلامتها وجاهزيتها، والعمل على إصلاح أعطال الشبكات والمحيط بها عبر وسائل تقنية حديثة تسهم في معرفة الخلل وطرق معالجته.