للمعالجة الاستباقية.. أمانة الرياض تُدخل الروبوتات في فحص شبكات تصريف السيول

ويمكن لهذه الروبوتات السير في المياه والأسطح المختلفة وقياس وتحليل الشبكات؛ ما يسهم في اتخاذ القرار بشكلٍ سريعٍ وفعّال، إضافة إلى عملها على تصوير الشبكات بدقة ثلاثية الأبعاد وبزاوية 360 درجة وإظهار النتائج، وتحويلها إلى بيانات عبر الذكاء الاصطناعي لتعظيم الاستفادة من التقنية في تسريع أعمال الأمانة، والتأكّد من جاهزية شبكات تصريف السيول، ووضع الخطط الاستباقية للمعالجة.