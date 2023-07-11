47 مئوية.. هذه المدن سجّلت أعلى درجة حرارة بالمملكة وأبها وطريف الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الثلاثاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت الدمام والصمان والأحساء وحفر الباطن والخرج والدهناء 47 مئوية، فيما سجّلت أبها وطريف أقل درجة حرارة 20 مئوية.