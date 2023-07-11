47 مئوية.. هذه المدن سجّلت أعلى درجة حرارة بالمملكة وأبها وطريف الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الثلاثاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت الدمام والصمان والأحساء وحفر الباطن والخرج والدهناء 47 مئوية، فيما سجّلت أبها وطريف أقل درجة حرارة 20 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: كل من الدمام والصمان والأحساء والخرج والدهناء وحفر الباطن 47 مئوية، والتنهات 46 مئوية، وكل من شرورة ووادي الدواسر 45 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت أبها وطريف في أدنى القائمة بـ 20 مئوية، والباحة والقريات 21 درجة.
وسجّلت الوجه وينبع وجدة والدمام أعلى رطوبة بنسبة 90% و80%.