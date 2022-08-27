ارتفاع في درجات الحرارة وطقس رطب مع تشكل الضباب صباحًا في بعض المناطق

تُشير الخرائط الجوية إلى توقعات بِحُدوث ارتفاع في درجات الحرارة في مدينة جدة خلال عُطلة نهاية الأسبوع، لتسود أجواء حارة نهارًا في مُعظم المناطق.
ويُتوقع أن يكون الطقس حارًّا ورطبًا في مدينة جدة يوم السبت، مع ارتفاع في درجات الحرارة، وتغطي كميّات من الغيوم على ارتفاعات عالية ومُتوسطة، خاصةً ساعات الليل، وتكون الرياح مُتقلبة الاتجاه ما بين جنوبية شرقية وشمالية غربية خفيفة إلى مُعتدلة السرعة.
أما خلال ساعات الليل فتكون الأجواء حارة نسبيًّا مع ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة السطحية، مع احتمالية تشكُّل الضباب الخفيف في بعض المناطق، خاصةً جنوب المدينة ساعات الفجر والصباح الباكر من يوم الجمعة، وتكون الرياح مُتقلبة الاتجاه ومُعتدلة السرعة إجمالًا.