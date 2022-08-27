ارتفاع في درجات الحرارة وطقس رطب مع تشكل الضباب صباحًا في بعض المناطق

ويُتوقع أن يكون الطقس حارًّا ورطبًا في مدينة جدة يوم السبت، مع ارتفاع في درجات الحرارة، وتغطي كميّات من الغيوم على ارتفاعات عالية ومُتوسطة، خاصةً ساعات الليل، وتكون الرياح مُتقلبة الاتجاه ما بين جنوبية شرقية وشمالية غربية خفيفة إلى مُعتدلة السرعة.