"طه" يدعو الغرفة الإسلامية إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر

دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، الغرفة الإسلامية وأعضاء مجلس إدارتها، إلى التركيز على برامج محددة في المجالات ذات الأولوية في الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، والرقمنة، والاستثمار، والسياحة في عامي 2023 و2024.