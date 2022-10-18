المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في الرياض يكرم 12 رائداً في مجال الإعلام والسينما

ويحتفي المهرجان بكل من الإعلامي والمذيع حامد الغامدي، والإعلامية والممثلة مريم الغامدي، والنائب السابق لرئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون بسلطنة عمان الناصر بن سليمان السيباني، ومن جمهورية مصر العربية الإعلامية سناء منصور، والممثلة نادية الجندي، والممثل كريم فهمي، والممثل سيد رجب، والممثلة إلهام شاهين، ومن فلسطين السيناريست والمخرج رشيد مشهراوي، ومن قطر الإعلامية والمذيعة الدكتورة إلهام بدر السادة، ومن الجزائر السيناريست والمخرج جعفر قاسم، ومن موريتانيا المخرجة السينمائية لاله كابر الغلّاوي.