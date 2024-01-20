"1308" شكاوى للمسافرين بالمملكة على الناقلات الجوية خلال ديسمبر.. المعالجة "100%"

وأوضحت الهيئة أنَّ مؤشرَ تصنيف مقدمي خدمات المطارات لشهر ديسمبر الماضي، أشارَ إلى حصول مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي على أقلّ المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة بما نسبته "1٪" لكل "100" ألف مسافر، وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يزيد أعداد المسافرين فيها على 6 ملايين مسافر سنويًّا، وبواقع 5 شكاوى، وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى "100%"، كما حصل مطار أبها الدولي على أقلّ المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة، وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يقل أعداد المسافرين فيها عن 6 ملايين مسافر سنويًّا بما نسبته 2% لكل "100" ألف مسافر بواقع 6 شكاوى، وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى "100%".