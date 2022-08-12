"تعليم مكة" يخصص ٤٤ مدرسة و٥٨ فصلاً لنظام المسارات التخصصية

اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد الزائدي تشكيلات وفصول مدارس المرحلة الثانوية "بنين وبنات" المطبقة لنظام المسارات التخصصية الجديد للعام الدراسي ١٤٤٤هـ، حيث تم إدراج ٢٦ فصلاً في ٢١ مدرسة بنين و٣٢ فصلا في ٢٣ مدرسة بنات.
وقال "الزائدي"، الذي اعتمد التشكيلات بحضور مساعد المدير العام لشؤون المدرسية محمد المدخلي ومدير إدارة التخطيط المدرسي سعود الثبيتي: هذه الخطوة جاءت ضمن برامج التطوير الذي تنهجها وزارة التعليم.
وأضاف: هذه الفصول ستكون في كل مكاتب التعليم بمكة المكرمة فيما تم اعتماد تشكيلات الفصول الدراسية في بقية المدارس والمعاهد والبرامج ورياض الأطفال بما يضمن انطلاقة قوية وجادة للعام الدراسي.