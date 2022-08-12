"تعليم مكة" يخصص ٤٤ مدرسة و٥٨ فصلاً لنظام المسارات التخصصية

اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد الزائدي تشكيلات وفصول مدارس المرحلة الثانوية "بنين وبنات" المطبقة لنظام المسارات التخصصية الجديد للعام الدراسي ١٤٤٤هـ، حيث تم إدراج ٢٦ فصلاً في ٢١ مدرسة بنين و٣٢ فصلا في ٢٣ مدرسة بنات.