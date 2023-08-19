دوريات الأمن بمكة تطيح بشخص لترويجه الشبو والحشيش و الإمفيتامين

قبضت دوريات الأمن بمنطقة مكة المكرمة على مواطن لاتخاذه منزلًا لترويج (3.4) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، ومادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، ومادة الإمفيتامين المخدر، وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزته أسلحة بيضاء وسلاح ناري وذخيرة حية وهواتف متنقلة ومبلغ مالي.
وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.