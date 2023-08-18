أكثر من 200 ألف طالب وطالبة ينتظمون على المقاعد الدراسية بالطائف

وفي التفاصيل، أوضح المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي في بيان، أن الإدارة شرعت منذ وقت مبكر في استعداداتها للعام الدراسي الجديد، وبدأت بترحيل المقررات الدراسية إلى مكاتب التعليم الخارجية والمدارس بالمكاتب الداخلية وفق آلية وإجراءات محددة؛ لضمان وصولها في وقت مبكر، كما عملت الإدارة على تهيئة وصيانة ونظافة المدارس لتوفير بيئات تربوية جاذبة وملائمة للطلبة، وتجهيز وصيانة عدد من المختبرات المدرسية وكذلك تجهيز حافلات النقل المدرسي للطلبة المسجلين في الخدمة.