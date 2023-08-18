أكثر من 200 ألف طالب وطالبة ينتظمون على المقاعد الدراسية بالطائف

ينتظم الأحد أكثرُ من 200 ألف طالب وطالبة على مقاعد الدراسة بمختلف المراحل الدراسية بمحافظة الطائف والمحافظات التابعة لها تعليميًّا (رنية، والخرمة، والمويه، وميسان، وتربة)؛ وذلك مع بداية العام الدراسي الجديد 1445، بعد تمتعهم بالإجازة الصيفية.
وفي التفاصيل، أوضح المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي في بيان، أن الإدارة شرعت منذ وقت مبكر في استعداداتها للعام الدراسي الجديد، وبدأت بترحيل المقررات الدراسية إلى مكاتب التعليم الخارجية والمدارس بالمكاتب الداخلية وفق آلية وإجراءات محددة؛ لضمان وصولها في وقت مبكر، كما عملت الإدارة على تهيئة وصيانة ونظافة المدارس لتوفير بيئات تربوية جاذبة وملائمة للطلبة، وتجهيز وصيانة عدد من المختبرات المدرسية وكذلك تجهيز حافلات النقل المدرسي للطلبة المسجلين في الخدمة.
وأكد الدكتور "الغامدي" في الوقت ذاته الدورَ الفاعل لأولياء أمور الطلاب في التهيئة والتحفيز، وتشجيع أبنائهم الطلبة على البداية الجادة والفاعلة لضمان عام دراسي ناجح.
ويشارك عدد من مديري وممثلي الجهات الحكومية بالطائف في تدشين العام الدراسي الجديد في عدة مدارس وسط استعدادات وتجهيزات متكاملة؛ لضمان بداية فاعلة ومتميزة مع أول حصة خلال اليوم الدراسي الأول من العام الجديد.
وأشار "الغامدي" إلى أن مشاركة المسؤولين في انطلاقة العام الدراسي الجديد تأتي دعماً منهم للعملية التربوية والتعليمية بما يحقق عاماً دراسياً جاداً ومتميزاً، وكذلك تعزيزاً لمكانة المعلم وتحفيزاً للطلبة. لافتاً إلى أن ذلك يأتي تحفيزاً للطلاب وتشجيعهم على الجد والاجتهاد والانضباط، واطلاع المسؤولين كذلك على برامج الأسبوع التمهيدي لطلاب الصف الأول الابتدائي والتي أعدتها المدارس للطلاب المستجدين.
وأعرب "الغامدي" عن شكره وتقديره لكل المسؤولين بالطائف، وعلى رأسهم الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف، على هذه المشاركة الفاعلة التي تعدُ امتداداً للأعمال الداعمة للتعليم، متمنياً للجميع عاماً حافلاً بالإبداع والتميز.
ويشارك مساعدو المدير العام ومديرو الإدارات ومكاتب التعليم وأكثر من 760 مشرفاً تربوياً ومشرفة تربوية في استقبال الطلبة وانطلاقة العام الدراسي وانتظام الطلبة على مقاعد الدراسة ودعم ومساندة وتمكين المدارس ، ومشاهدة البرامج التي أعدتها المدارس لاستقبال الطلبة وتدشين الأسبوع التمهيدي لطلاب الصف الأول الابتدائي.