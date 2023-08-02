البنك المركزي يكمل الربط الإلكتروني مع وزارة الحج عبر برنامج "تنفيذ"

وتابع: كما تأتي هذه الخطوة؛ تحقيقًا للأهداف الإستراتيجية للبنك المركزي السعودي، وتعزيزًا للبنية التحتية التقنية، ورفع مستوى الخدمات؛ بشكل يسهم في اختصار الإجراءات الإدارية، ورفع مستوى جودتها وسرعة إنجازها، بالتكامل مع المؤسسات المالية العاملة في المملكة.