بنك التصدير والاستيراد السعودي وanb يبرمان اتفاقية تعاون ووثيقة تأمين ائتمان

أبرم بنك التصدير والاستيراد السعودي والبنك العربي الوطني (anb) اتفاقية تعاون ووثيقة تأمين ائتمان تهدف إلى التأمين على الاعتمادات المستندية المعززة وكذلك توفير الحلول الائتمانية بما يدعم الصادرات السعودية غير النفطية واتاحة المزيد من الفرص المواتية للتوسع والدخول في أسواق جديدة على الصعيد الإقليمي والدولي.
وجاء إبرام هذه الإتفاقية ضمن مبادرة مشتركة بين الجانبين لتحفيز القدرات التنافسية للصادرات السعودية غير النفطية وفرص نموّها وتوسيع تعاملاتها مع البنوك الأجنبية المصدرة للاعتمادات المستندية، عبر إحاطتها بالمزيد من خدمات التمويل والتأمين للاعتمادات المستندية المعززة.
ووقع الاتفاقية كلاً من معالي المهندس / سعد بن عبدالعزيز الخلب الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، وسعادة الأستاذ / عبيد بن عبدالله الرشيد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ (anb)، وبحضور عدد من كبار التنفيذيين لدى الجانبين.
وأعرب الخلب، عن أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن إطار تعزيز دور البنك في تمكين المصدرين السعوديين من خلال شراكات تدعم جهود البنك ومساعيه لزيادة القدرة التنافسية التصديرية للمنتجات السعودية غير النفطية. وأشار معاليه، إلى أن هذه الاتفاقية مع anb، والذي يعد أحد المؤسسات المالية العريقة التي تتمتع بإمكانيات وخبرات واسعة، ستحقق فوائد نوعية لحركة التصدير في المملكة كونها ستضيف المزيد من الحلول الائتمانية للمصدرين من خلال وثائق التأمين الخاصة بالصادرات السعودية غير النفطية، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتطلعاتها إلى تنمية الصادرات غير النفطية، وبناء اقتصاد حيوي ومستدام.
من ناحيته أكد الرشيد، على أهمية هذه الاتفاقية في تمكين الصادرات الوطنية غير النفطية، ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لمستهدفات رؤية 2030، لافتاً إلى حرص (anb) على تسخير إمكانياته لصالح تعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص للدفع بالجهود المشتركة بين الجانبين في مجال رفع القدرات التنافسية للصادرات السعودية غير النفطية، وتعزيز جاذبيتها في الأسواق الدولية، بالنظر إلى دورها الحيوي في تنويع الاقتصاد الوطني وتنمية إيراداته.