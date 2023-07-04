مبادرة "البنك العربي الوطني anb في عون ضيوف الرحمن" تستكمل مهمّتها في خدمة حجاج بيت الله الحرام

وهنأ الراشد شركاء المبادرة في المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية ووزارة الحج وكافة الجهات الحكومية، على ما قدموه من جهود لتحقيق مستهدفات المبادرة لمساعدة الحجاج على أداء مناسكهم بكل سهولة ويُسر، وتقديم نموذج يحتذى للعمل المجتمعي التطوعي الرائد القائم على الشراكة الفاعلة وتكاتف الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، معبّرا كذلك عن شكره وتقديره لفريق المتطوعين من الشباب السعودي من كلا الجنسين، على ما بذلوه من تفانٍ وإخلاص في أداء مهامهم على النحو الأمثل، وتقديمهم صورة مشرّفة عن الشباب السعودي.