مبادرة "البنك العربي الوطني anb في عون ضيوف الرحمن" تستكمل مهمّتها في خدمة حجاج بيت الله الحرام

رفع رئيس مجلس إدارة البنك العربي الوطني anb المهندس صلاح بن راشد الراشد، التهنئة والتبريك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله - بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1444هـ، وما قدماه من توجيهات وإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن، لتمكينهم من أداء شعائرهم بسهولة ويُسر وطمأنينة.
وأعرب الراشد عن اعتزاز البنك بالمساهمة في الجهود المشتركة لخدمة حجاج بيت الله الحرام وإنجاح موسم الحج لهذا العام على هذا النحو من التميز والجودة، من خلال دعمه وشراكته لمبادرة "البنك العربي الوطني في عون ضيوف الرحمن"، وحرصه على تسخير الإمكانات ليكون عاملاً فاعلاً في أداء المملكة لأمانتها التي تتشرّف بحملها.
واستكملت مبادرة "البنك الوطني العربي في عون ضيوف الرحمن" حملتها التطوعية الرامية إلى المساهمة في خدمة حجاج بيت الله الحرام مع نهاية ثالث أيام التشريق وإتمام الحجاج كافة مناسكهم، بعد أن رافقت المبادرة وعبر فريقها التطوعي المكوّن من 650 متطوع ومتطوعة من الشباب السعودي المؤهل رحلة الحجاج منذ إشراقة اليوم الأول لمناسك الحج وحتى نهايتها.
حيث أثمرت المبادرة التي تم إطلاقها بشراكة ودعم من البنك العربي الوطني anb وبإشراف من المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية بالشراكة مع وزارة الحج وعدد من الجهات الحكومية، عن تقديم الخدمات لأكثر من 115 ألف حاج ومن خلال خمس مسارات خدمية توزعت بين: الخدمات الصحية والطبية، الإسعافات الأولية، الترجمة بعدة لغات، التوجيه والإرشاد إلى جانب الدعم اللوجستي.
وهنأ الراشد شركاء المبادرة في المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية ووزارة الحج وكافة الجهات الحكومية، على ما قدموه من جهود لتحقيق مستهدفات المبادرة لمساعدة الحجاج على أداء مناسكهم بكل سهولة ويُسر، وتقديم نموذج يحتذى للعمل المجتمعي التطوعي الرائد القائم على الشراكة الفاعلة وتكاتف الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، معبّرا كذلك عن شكره وتقديره لفريق المتطوعين من الشباب السعودي من كلا الجنسين، على ما بذلوه من تفانٍ وإخلاص في أداء مهامهم على النحو الأمثل، وتقديمهم صورة مشرّفة عن الشباب السعودي.
من ناحيته جدد رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية عبدالعزيز الناصر الشكر والتقدير للبنك العربي الوطني anb على شراكته ودعمه لمبادرة "في عون ضيوف الرحمن" وما سخّره البنك من إمكانات في سبيل إنجاح مقاصد المبادرة وبما يعكس الدور الريادي للبنك في المسؤولية المجتمعية ومساهمته الفاعلة في ترسيخ مفاهيم العمل التطوعي بين الشباب السعودي.