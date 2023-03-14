34 مئوية.. مكة المكرّمة تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة وتبوك والطائف الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الثلاثاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مكة المكرّمة أعلى درجة حرارة بـ 34 مئوية، فيما سجلت تبوك والطائف أقل درجة حرارة 10 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: مكة المكرّمة 34 مئوية وجدة 31 درجة، وجازان 30 درجة مئوية، والمدينة المنوّرة ووادي الدواسر والقنفذة وينبع والعلا 29 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت تبوك والطائف في أدنى القائمة بـ 10 مئوية، تليها والباحة وطريف 11 درجة، وكل من أبها وحائل والصمان والقريات والمجمعة والدهناء 12 درجة.
وسجلت حفر الباطن وأبها وبريدة والباحة وسكاكا ونجران والصمان والتنهات ووادي الدواسر والخرج والمجمعة والدهناء أعلى رطوبة بين 100% و95%.