في النصف الأول من 2023.. صندوق تنمية الموارد البشرية يدعم توظيف 201 ألف مواطن

من جهته بيّن مدير الصندوق تركي بن عبدالله الجعويني، أن الاستراتيجية الجديدة للصندوق، التي دُشنت في الربع الأول، أسهمت في تعزيز استفادة الأفراد والمنشآت من برامج وخدمات الصندوق؛ حيث استفادت 79 ألف منشأة تعمل في جميع القطاعات الحيوية في المملكة من برامج الصندوق، وذلك بنسبة نمو 41%، مقارنةً بـ56 ألف منشأة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، في حين تجاوزت مصروفات برامج الدعم 4.6 مليارات ريال في النصف الأول من العام الحالي.