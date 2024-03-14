"الأرصاد" تمنح 37 جهة صلاحية الوصول إلى رادارات الطقس للاستفادة منها

وقالت "الأرصاد": استناداً إلى المادة الثامنة من نظام الأرصاد ولائحته التنفيذية التي توضح خدمات الأرصاد ومقدميها والمستفيدين منها، ومن بينها رادارات الطقس التي تعد من الأعمال التشغيلية الحصرية على المركز الوطني للأرصاد والتي نحرص على الاستفادة من جودة مخرجاتها، تم منح 37 جهة ذات اختصاص عملي بمهام الرادارات، صلاحية الوصول إلى رادارات الطقس للاستفادة منها.