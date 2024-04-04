17 حلقة إلكترونية توعوية.. "سعود الطبية" تختتم سلسلة فعاليات "ليالي مدينتنا" الرمضانية

اختتمت مدينة الملك سعود الطبية -ممثلة في قسم الفعاليات الصحية بإدارة العلاقات العامة والإعلام الصحي- سلسلة فعاليات "ليالي مدينتنا" الرمضانية؛ حيث عقدت 17 حلقة إلكترونية توعوية عبر منصة X، شارك فيها 28 مختصًا ما بين استشاريين وأخصائيين وصيادلة، قدّموا فيها معلومات صحية قيمة ومتنوعة.
وأوضحت رئيس قسم الفعاليات الصحية عائشة الفيفي، أن سلسلة فعاليات "ليالي مدينتنا" استهدفت رفع مستوى الوعي الاجتماعي من الناحية الصحية وفي مختلف الأمراض والمشكلات؛ حيث حرصت على التنوع ما بين طبي وغذائي ونفسي، وشهدت حضورًا مميزًا.
وتحدث المشاركون بعدة مواضيع تثقيفية خلال شهر رمضان كالغذاء الصحي وتجنب السمنة واستخدامات الأدوية وصحة الفم والأسنان والنوم الصحي، إضافة إلى مواضيع استهدفت صحة مرضى الكلى والسكري والغدة الدرقية والكوليسترول، وصحة الحامل وابتلاع الأجسام الغريبة لدى الأطفال.