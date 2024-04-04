17 حلقة إلكترونية توعوية.. "سعود الطبية" تختتم سلسلة فعاليات "ليالي مدينتنا" الرمضانية

وأوضحت رئيس قسم الفعاليات الصحية عائشة الفيفي، أن سلسلة فعاليات "ليالي مدينتنا" استهدفت رفع مستوى الوعي الاجتماعي من الناحية الصحية وفي مختلف الأمراض والمشكلات؛ حيث حرصت على التنوع ما بين طبي وغذائي ونفسي، وشهدت حضورًا مميزًا.