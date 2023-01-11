انتهاء تأثيرات الحالة الماطرة كافة في أغلب المناطق والمملكة تدخل تحت تأثير المُرتفع السيبيري خلال الأيام المقبلة

وفي التفاصل، يُتوقع أن يطرأ انخفاضٌ إضافي على درجات الحرارة في المناطق الشمالية من المملكة يوم الأربعاء، بينما يكون الانخفاض ملموساً على أجزاءٍ واسعة من منطقة الرياض إدارياً بما في ذلك العاصمة وأجزاءٍ من المنطقة الشرقية، مع ظهور كمياتٍ كبيرة من الغيوم على ارتفاعات مُنخفضة، بحيث تكون الفرصة مُهيأةً لهطول زخاتٍ من الأمطار في مناطق دون الأخرى من غرب منطقة الرياض والمُرتفعات الجنوبية الغربية.