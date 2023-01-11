انتهاء تأثيرات الحالة الماطرة كافة في أغلب المناطق والمملكة تدخل تحت تأثير المُرتفع السيبيري خلال الأيام المقبلة

يُشير آخر الخرائط الجوية والناتجة عمّا يُسمى المُحاكاة الحاسوبية إلى أنه يُتوقع أن تتأثر المملكة خلال الأيام المقبلة بامتداد ما يُسمى المُرتفع الجوي السيبيري، الذي يترافق عادةً بأجواء مُستقرة لكنها باردة في مُختلف المناطق، كما ترتفع فرص تشكُّل الصقيع في بعض المناطق الشمالية.
وفي التفاصل، يُتوقع أن يطرأ انخفاضٌ إضافي على درجات الحرارة في المناطق الشمالية من المملكة يوم الأربعاء، بينما يكون الانخفاض ملموساً على أجزاءٍ واسعة من منطقة الرياض إدارياً بما في ذلك العاصمة وأجزاءٍ من المنطقة الشرقية، مع ظهور كمياتٍ كبيرة من الغيوم على ارتفاعات مُنخفضة، بحيث تكون الفرصة مُهيأةً لهطول زخاتٍ من الأمطار في مناطق دون الأخرى من غرب منطقة الرياض والمُرتفعات الجنوبية الغربية.
أما خلال ساعات الليل (الأربعاء/الخميس)، فيُتوقع أن يكون الطقس بارداً بشكلٍ لافتٍ يتحول إلى شديد البُرودة في ساعات مُتأخرة من الليل والصباح الباكر في أجزاءٍ عِدّة من شمال وشمال وسط المملكة، مع احتمالية تشكُّل الصقيع في أجزاءٍ من الحدود الشمالية والجوف وتبوك وشمال حائل وشمال المنطقة الشرقية، بمشيئة الله.