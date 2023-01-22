امتداد غير مُعتاد لمُنخفض البحر الأحمر واضطراب جوّي يبدأ تأثيره على المملكة

ضباب خفيف متوقع على أجزاءٍ من وسط المملكة وشمالها مع ساعات فجر يوم الأحد، بينما ضباب وتدنٍ كبير على مدى الرؤية متوقع على الشرقية، ويُتوقع أن تكون الأجواء باردة نسبياً في وسط وشمال وشرق المملكة، في حين تكون لطيفة غرباً.
وأمطار محلية محدودة على مرتفعات جنوب غرب؛ قد تكون رعدية في بعض المناطق، وصولاً لبعض من مرتفعات الطائف.
أما مساء يوم الأحد، فيتوقع أن تسود أجواءٌ باردة في أغلبية المناطق ومعتدلة في المناطق الساحلية الغربية، بينما تكون شديدة البرودة على شمال وأجزاءٍ من شمال وسط المملكة، ويُتوقع أن تظهر بعض السُحب على أجزاءٍ من مناطق: الجوف والحدود الشمالية وشرق حائل والقصيم؛ يُتوقع على أثرها هطول زخاتٍ من الأمطار؛ قد تُصحب بالبرق والرعد أحياناً وتكون الرياح خفيفة الى معتدلة السرعة.
وضبابٌ وتدنٍ كبير على مدى الرؤية متوقع على الشرقية مع ساعات الليل المتأخرة.