امتداد غير مُعتاد لمُنخفض البحر الأحمر واضطراب جوّي يبدأ تأثيره على المملكة

أما مساء يوم الأحد، فيتوقع أن تسود أجواءٌ باردة في أغلبية المناطق ومعتدلة في المناطق الساحلية الغربية، بينما تكون شديدة البرودة على شمال وأجزاءٍ من شمال وسط المملكة، ويُتوقع أن تظهر بعض السُحب على أجزاءٍ من مناطق: الجوف والحدود الشمالية وشرق حائل والقصيم؛ يُتوقع على أثرها هطول زخاتٍ من الأمطار؛ قد تُصحب بالبرق والرعد أحياناً وتكون الرياح خفيفة الى معتدلة السرعة.