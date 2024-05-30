"جايكو" تطلق طرازها الأول في السعودية 8 يونيو 2024

تستعد جايكو "JAECOO"، أكثرُ العلامات التجارية ابتكارًا وإبداعًا، لإطلاق طرازها الأول الذي يتفوق بقدراته العالية وتقنيات الدفع الرباعي وتكنولوجيا الطرق الوعرة، في الرياض بالمملكة العربية السعودية في 8 يونيو 2024.
وسيشهد حفلُ إطلاق العلامة التجارية، تكريمَ عملاء الدفعة الأولى من مركبات OMODA أو JAECOO، وتسلميهم سياراتهم الجديدة، إلى جانب تقديم عروض مبيعات وخدمات مثيرة لأول 100 عميل، ومنها الحصول على ضمان لمدة 7 سنوات أو 250.000 كيلومتر، والاستمتاع بخدمة الصيانة المجانية حتى 60.000 كيلومتر لمدة تصل إلى 3 سنوات.
ويتطلع عشاق السيارات إلى خوض تجربة فريدة من نوعها؛ حيث تعتبر تقنية الدفع الرباعي بتوزيع العزم في الطراز J7، فريدةً من بين المنافسين، تضمن توازنًا مركزيًّا يسمح للمركبة بالتجاوز بسلاسة عبر التضاريس المختلفة؛ مما يمكّن قدرات الدفع الرباعي على جميع التضاريس.
ويتفوق نظام توزيع عزم الدوران على الدفع الرباعي من JAECOO، على تقنيات الدفع الرباعي التقليدية للقيادة خارج الطريق؛ حيث يكسر حدود الأداء للنماذج التقليدية، ويعزز أسلوب الحياة خارج الطريق للمستخدمين بقيمة أداء قوية وموثوقة.
ويمكن لنظام JAECOO الجديد توزيعَ العزم على العجلات الأربعة ومراقبة حالة الطريق في ميللي من الثانية، وتخصيص عزم الدوران بسرعة وذكاء بشكل ديناميكي، وتوزيع عزم الدوران بدقة بين المحاور الأمامية والخلفية، وتحقيق توزيع عزم الدوران على المحور الخلفي وضبطه من 0 إلى 100% على العجلات اليسرى واليمنى؛ مما يضمن قدرات "الاستخراج القوي، والقدرة على المناورة الفائقة، والراحة العالية، والتكيف الكامل"، مع تحسين تجاوب السفر بشكل كبير في الطرق الوعرة للمستخدمين، وزيادة مستوى سلامة المركبة في الظروف العامة باستخدام تقنية الدفع الرباعي بتوزيع العزم على الدوران وقدرتها على نقل 100% من عزم محور العجلات الخلفي إلى عجلة واحدة؛ وذلك من خلال هيكل الوصلة لمزدوج الفرامل متعددة الأقراص في المحور الخلفي ونظام النقل.. هذه التقنية تسمح بتركيز كل العزم على العجلة الخلفية المتبقية في حالة فقدان القبضة لثلاث إطارات؛ مما يعزز بشكل كبير قدرة المركبة على الإنقاذ في الظروف الصعبة.
يُذكر أن "جايكو" اتخذت الرياض مقرًّا لها في المملكة العربية السعودية؛ بهدف البقاء على اتصال وثيق بالعملاء، وضمان الاهتمام بكل جوانب العمل بنفسها، بدلًا من تسليم العمل بالكامل لوسيط، إلى جانب ضمان توافر قطع الغيار وجودة خدمة ما بعد البيع.