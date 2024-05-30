"جايكو" تطلق طرازها الأول في السعودية 8 يونيو 2024

ويمكن لنظام JAECOO الجديد توزيعَ العزم على العجلات الأربعة ومراقبة حالة الطريق في ميللي من الثانية، وتخصيص عزم الدوران بسرعة وذكاء بشكل ديناميكي، وتوزيع عزم الدوران بدقة بين المحاور الأمامية والخلفية، وتحقيق توزيع عزم الدوران على المحور الخلفي وضبطه من 0 إلى 100% على العجلات اليسرى واليمنى؛ مما يضمن قدرات "الاستخراج القوي، والقدرة على المناورة الفائقة، والراحة العالية، والتكيف الكامل"، مع تحسين تجاوب السفر بشكل كبير في الطرق الوعرة للمستخدمين، وزيادة مستوى سلامة المركبة في الظروف العامة باستخدام تقنية الدفع الرباعي بتوزيع العزم على الدوران وقدرتها على نقل 100% من عزم محور العجلات الخلفي إلى عجلة واحدة؛ وذلك من خلال هيكل الوصلة لمزدوج الفرامل متعددة الأقراص في المحور الخلفي ونظام النقل.. هذه التقنية تسمح بتركيز كل العزم على العجلة الخلفية المتبقية في حالة فقدان القبضة لثلاث إطارات؛ مما يعزز بشكل كبير قدرة المركبة على الإنقاذ في الظروف الصعبة.