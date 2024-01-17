"ما على كلامه رباط".. "الزعاق": "المربعانية" انتهت ونعيش "شباط" ويتبقى "العقارب"

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق؛ إن المربعانية والشبط والعقارب هي موسم الشتاء الفعلي؛ فالمربعانية انتهت، ونعيش الآن بشباط، ويتبقى بالموسم "العقارب".
وأضاف الزعاق؛ أن هذه المواسم الثلاثة تحتضنها ثلاثة أشهر تقريباً، هي ديسمبر ويناير وفبراير.
وتابع في فيديو على حسابه في "إكس"، أن المربعانية مدتها 40 يوماً، وتحتوي على 3 نجوم، وموسم شباط يستمر لمدة 26 يوماً ويحتوي على نجمين شباط أول وشباط ثانٍ، أما موسم العقارب فيستمر لمدة 39 يوماً ويحتوي على ثلاثة نجوم.
ولفت إلى أن برد المربعانية بالأرض هو الصقيع، وبرد الشبط بالسماء والهواء، وبرد العقارب مراوغ، ولا تأمنون الدفء الذي يحدث أحيانا في شباط.. "شباط ما على كلامه رباط".