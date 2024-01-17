"ما على كلامه رباط".. "الزعاق": "المربعانية" انتهت ونعيش "شباط" ويتبقى "العقارب"

وتابع في فيديو على حسابه في "إكس"، أن المربعانية مدتها 40 يوماً، وتحتوي على 3 نجوم، وموسم شباط يستمر لمدة 26 يوماً ويحتوي على نجمين شباط أول وشباط ثانٍ، أما موسم العقارب فيستمر لمدة 39 يوماً ويحتوي على ثلاثة نجوم.