عقوبة الـ 50 ألفاً تدخل حيز التنفيذ.. تحذير للمقاول المشارك في إنشاء مبنى بلا رخصة

دخلت حيز التنفيذ، هذا الاسبوع، عقوبة الـ 50 ألف ريال على المقاول المشارك في إنشاء مبنى دون الحصول على رخصة بناء؛ وذلك وفقاً لجدول الجزاءات عن المخالفات البلدية المحدّث الذي أقرّته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والذي بدأ تطبيقه أمس الأحد.
ووفق ما تم إقراره؛ يتم فرض الغرامة نفسها على المالك عند الشروع في البناء دون رخصة أيضاً، ويتم منح مهلة سبعة أيام بعد التنبيه للتصحيح قبل أن تُفرض الغرامة.
وكشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، في وقت سابق، عن مؤشرات إصدار تراخيص البناء على مستوى السعودية؛ حيث تُبيّن نمواً في إصدار التراخيص الإنشائية لجميع أنواع المباني.
وقالت: "بلغ إجمالي رُخص البناء ما يقارب 50 ألف رخصة، تم إصدارها منذ مطلع عام 2023 حتى نهاية شهر أغسطس 2023، بمتوسط تجاوز 6 آلاف رخصة شهرياً، وتم إصدار 6556 رخصة خلال شهر أغسطس فقط، الذي شهد ارتفاعاً بنسبة 20% في أعداد الرخص المصدرة مقارنة بشهر يوليو 2023".
وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان قد أصدرت نسخة محدّثة لجدول جزاءات المخالفات البلدية بهدف رفع امتثال المباني وتوفير البيئة المناسبة والعادلة للمنافسة بين المنشآت التجارية، والحد من مظاهر التشوّه البصري.
ووضعت الوزارة 4 مستويات لنسبة السداد المقدّرة بحجم المنشأة؛ حيث يراعي الجدول المحدّث عند احتساب الغرامة تصنيف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتكون غرامة المنشآت الكبرى 100 % من قيمة الغرامة، والمنشآت المتوسطة 75 %، والمنشآت الصغيرة 50 % من قيمة الغرامة، والمنشآت متناهية الصغر 25 %.