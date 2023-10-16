عقوبة الـ 50 ألفاً تدخل حيز التنفيذ.. تحذير للمقاول المشارك في إنشاء مبنى بلا رخصة

وقالت: "بلغ إجمالي رُخص البناء ما يقارب 50 ألف رخصة، تم إصدارها منذ مطلع عام 2023 حتى نهاية شهر أغسطس 2023، بمتوسط تجاوز 6 آلاف رخصة شهرياً، وتم إصدار 6556 رخصة خلال شهر أغسطس فقط، الذي شهد ارتفاعاً بنسبة 20% في أعداد الرخص المصدرة مقارنة بشهر يوليو 2023".