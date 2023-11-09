"أمانة جدة" تُزيل مباني مهجورة بحي الواحة تُستخدم مأوى لمجهولي الهوية والأنشطة المشبوهة

ضمن جهودها لتحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري، أزالت أمانة محافظة جدة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، عدداً من العشوائيات بنطاق أبرق الرغامة على مساحة قدرت بـ 20 ألف م2.
وأوضح رئيس بلدية أبرق الرغامة خليل حمود الزهراني أن الفرق الميدانية نفذت حملة مشتركة بحي "الواحة" أسفر عنها رصد مباني مهجورة آيلة للسقوط، والتي كانت تشكل أوكاراً للاختباء بها من قبل مجهولي الهوية، ومأوى للنشاطات المشبوهة.
وأضاف "الزهراني": جرت إزالة 16 من الغرف العشوائية ومصادرة 32 من إطارات السيارات التي كانت تستغلها العمالة في الموقع، مشيراً إلى أن البلدية مستمرة في متابعة كافة المخالفات وفق برنامج مُعد مسبقاً لرفع مستوى المشهد الحضري .
وأكدت أمانة محافظة جدة على مواصلة جهودها لمنع المخالفات وإزالتها بكل أشكالها عبر جولات مستمرة داخل الأحياء وفي المناطق الطرفية.