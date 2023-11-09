"أمانة جدة" تُزيل مباني مهجورة بحي الواحة تُستخدم مأوى لمجهولي الهوية والأنشطة المشبوهة

وأضاف "الزهراني": جرت إزالة 16 من الغرف العشوائية ومصادرة 32 من إطارات السيارات التي كانت تستغلها العمالة في الموقع، مشيراً إلى أن البلدية مستمرة في متابعة كافة المخالفات وفق برنامج مُعد مسبقاً لرفع مستوى المشهد الحضري .