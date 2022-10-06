وزير الخارجية الجزائري يلتقي وفدَ لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الجزائرية

من جانبه، وجَّه رئيس وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الجزائرية الشكرَ لحفاوة الاستقبال والترحيب به والوفد المرافق، مؤكداً على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وتطلع الجميع لتطويرها في المجالات كافة.