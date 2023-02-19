فريق الإنقاذ السعودي لمساعدة متضرري زلزال تركيا.. إمكانات عالية ومؤهلات وخبرات عالمية

تتواصل الأعمال الميدانية لفريق البحث والإنقاذ السعودي في مساعدة مدينة أنطاكيا المتضررة من الزلزال، باستخدام أحدث المعدات.
أوضح الدفاع المدني السعودي أن فريق البحث والإنقاذ هو فريق مدرَّب وفق أعلى المستويات لمواجهة الحوادث والكوارث، وتحقيق الدعم والإسناد الفاعل داخل المملكة أو خارجها.
ويضم الفريق، وفق إنفوجرافيك للدفاع المدني، نخبة من المنقذين والأطباء والمهندسين والمسعفين ومشرفي وسائل البحث K9 وفنيي الصيانة وأنظمة الاتصالات ومختص بالأمن والسلامة.
وترافق الفريق معدات وآليات تتمثل في مركبات نقل ومعدات إنقاذ ومستلزمات طبية وأجهزة اتصالات ووسائل بحث K9 ومواد إيوائية وخيام.
وأبرز الدفاع المدني مؤهلات فريق البحث، ومنها حصوله على التصنيف الدولي "فئة الثقيل"؛ كأعلى تصنيف تمنحه المجموعة الدولية للاستشارات للبحث والإنقاذ، ومثّل المملكة في تمارين مشتركة في عددٍ من دول العالم، وشارك في مساعدة المتضررين من السيول والفيضانات في عددٍ من الدول.