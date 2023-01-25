مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان يُنهي آلام عشر سنوات خلال ساعتين

وتابع أن الفريق الطبي قرر إكمال العمل الجراحي عبر تقنية المنظار المتقدمة، دون اللجوء إلى فتح البطن التقليدي؛ على الرغم من صعوبة الجراحة، وزاد عدد فتحات المناظير من ثلاثة إلى أربعة، وتم تحرير المصران الرفيع من الضغط وإعادته إلى مكانه الطبيعي، وعالج الفتق وأعاد ترميمه، رغم خطورة موضعه الذي كان يتوسط الشرايين الرئيسية للجسم، وقد تكللت جهود الفريق الطبي -ولله الحمد- بالنجاح، وتم تحويل المريضة إلى غرفة التنويم، وبدأت حالتها الصحية بالتحسن بعد العملية مباشرة، وأجريت لها أشعة مقطعية أكدت نتائجها شفائها التام، وغادرت المستشفى بعد فترة تنويم قصيرة، وقد اختفت الأعراض الحادة التي ظلت تعاني منها لعقد كامل من الزمان.