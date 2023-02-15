رئيس مجلس إدارة "دله البركة" يزور هيئة تطوير بوابة الدرعية

زار الأستاذ عبدالله صالح كامل رئيس مجلس إدارة "دله البركة"، هيئة تطوير بوابة الدرعية؛ حيث الْتقى السيد جيري إنزيريلو الرئيس التنفيذي للهيئة وعددًا من قياداتها.
في بداية اللقاء قدّم المهندس عبدالله الغانم مستشار الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية، شرحًا عن برامج وخطط الهيئة لإعادة تأهيل منطقة الدرعية ومراحلها الإنشائية، ومكونات المشروع ومحتوياته، كما أوضح خلال اللقاء أهم أهداف الهيئة وبرامجها وأعمالها المستقبلية.
من جانبه أعرب الأستاذ عبدالله صالح كامل عن فخره واعتزازه بما اطلع عليه من مشروعات متميزة ورائدة في فن التراث المعماري بالدرعية، والقيمة الكبيرة التي ستضيفها مشاريع الهيئة للمنطقة بأكملها.
حضر اللقاء من مجموعة "دله البركة" الأستاذ عمرو كامل نائب الرئيس التنفيذي، والأستاذ وليد توفيق المدير التنفيذي لشركة "الروابي" الإقليمية للمنتجعات والفنادق، والأستاذ محمد حفني الرئيس التنفيذي لشركة "كن" القابضة، والأستاذة لولوة السليم.
وتُعد "دله البركة" من الرواد في قطاع الأعمال السعودي؛ حيث تتوزع استثماراتها في مختلف الصناعات وقطاعات الأعمال، كما تلتزم بمسؤولياتها المجتمعية في مختلف أنشطتها ومشاريعها، وتسعى عبر أعمالها إلى إرساء أسس ثابتة تعزز جودة الحياة وتوفر الظروف المستدامة لتنمية الأعمال والمجتمعات.