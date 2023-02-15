رئيس مجلس إدارة "دله البركة" يزور هيئة تطوير بوابة الدرعية

وتُعد "دله البركة" من الرواد في قطاع الأعمال السعودي؛ حيث تتوزع استثماراتها في مختلف الصناعات وقطاعات الأعمال، كما تلتزم بمسؤولياتها المجتمعية في مختلف أنشطتها ومشاريعها، وتسعى عبر أعمالها إلى إرساء أسس ثابتة تعزز جودة الحياة وتوفر الظروف المستدامة لتنمية الأعمال والمجتمعات.