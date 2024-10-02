افتتاح معرض "خطوة للتوظيف 2024" تحت شعار "مستقبلك يبدأ بخطوة"

في إطار الجهود المستمرة لتعزيز فرص العمل وتمكين الشباب والشابات السعوديين، يُفتتح اليوم الأربعاء، معرض خطوة للتوظيف في نسخته العاشرة، تحت شعار "مستقبلك يبدأ بخطوة"، ويستمر إلى 4 أكتوبر 2024 في فندق هيلتون بالرياض.
ويأتي المعرض في إطار رؤية المملكة الطموحة 2030، ويمثل منصة فعالة لتوفير فرص عمل متنوعة تتناسب مع مختلف المؤهلات والتخصصات، ويشمل ذلك فرصًا مخصصة لذوي الإعاقة.
ويركز المعرض على عرض أحدث المستجدات في مجالات التوظيف والموارد البشرية، مع تسليط الضوء على أهمية الابتكار في استقطاب الكفاءات الوطنية، وذلك بمساهمة رعاة المعرض؛ حيث يرعى هذا العام لأول مرة كلًّا من شركة تطوير المربع الجديد وشركة القدية، إضافة إلى وزارة الدفاع، والبنك المركزي السعودي، ومصرف الإنماء، ومصرف الراجحي، والذين يساهمون بشكل مستمر في دعم هذا الحدث؛ مما يعكس رؤيتهم في تعزيز بيئة العمل وتطوير الكفاءات الوطنية لديهم.
كما يُصاحب المعرضَ هذا العام النسخةُ الخامسة من مؤتمر الابتكار في إدارة الموارد البشرية، حاملًا شعار "من الأفكار إلى التأثير". ويعقد بحضور ومشاركة قادة الجهات الراعية والمشاركة من إدارة الموارد البشرية؛ مما يوفر منصة مثالية لتبادل الأفكار والخبرات حول التجارب الناجحة في إدارة رأس المال البشري، وتعزيز التعاون الفعال بين إدارات الموارد البشرية والإدارة التنفيذية العليا في المملكة.
وعلى مدار السنوات العشر الماضية، حقّق معرضُ خطوة للتوظيف نجاحًا ضخمًا؛ حيث استقطب أكثر من 314,230 زائرًا من مختلف المؤهلات والخبرات، وشارك فيه أكثر من 870 جهة محلية وعالمية. كما وفّر المعرضُ أكثرَ من 14,000 فرصة وظيفية للمستفيدين من الباحثين عن عمل.
وشهدت النسخةُ الأخيرة إقبالًا كبيرًا بحضور أكثر من 72,000 زائر، ومشاركة 75 جهة من الأسماء الرائدة في المملكة.