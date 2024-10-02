افتتاح معرض "خطوة للتوظيف 2024" تحت شعار "مستقبلك يبدأ بخطوة"

ويركز المعرض على عرض أحدث المستجدات في مجالات التوظيف والموارد البشرية، مع تسليط الضوء على أهمية الابتكار في استقطاب الكفاءات الوطنية، وذلك بمساهمة رعاة المعرض؛ حيث يرعى هذا العام لأول مرة كلًّا من شركة تطوير المربع الجديد وشركة القدية، إضافة إلى وزارة الدفاع، والبنك المركزي السعودي، ومصرف الإنماء، ومصرف الراجحي، والذين يساهمون بشكل مستمر في دعم هذا الحدث؛ مما يعكس رؤيتهم في تعزيز بيئة العمل وتطوير الكفاءات الوطنية لديهم.