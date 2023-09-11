"منظومة التنمية" توفّر تمويلاً بـ 14.1 مليار ريال في النصف الأول من عام 2023

وقدم صندوق التنمية السياحي تمويلات بقيمة (133) مليون ريال ودعمًا بقرابة (34) مليون ريال وضمانات بقيمة (52) مليون ريال لـ (40) منشأة سياحية؛ ويهدف الصندوق إلى تقديم الدعم المالي للمشاريع السياحية التي تسهم في تحقيق التنمية السياحية في المملكة، وقد أسهم صندوق التنمية السياحي في تحقيق العديد من الإنجازات في النصف الأول من العام الجاري لتمكين المستثمرين من الحصول على التمويل السياحي، وكذلك مساهمة في زيادة عدد السياح الوافدين إلى المملكة, ويسعى صندوق التنمية السياحي إلى تحقيق المزيد من الإنجازات في السنوات القادمة، وذلك من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع التي تدعم مسيرة التنمية السياحية في المملكة وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة العاملة في قطاع السياحة.