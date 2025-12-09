المملكة وعُمان تعقدان الاجتماع الخامس للجنة التنسيق الأمني والعدلي في مسقط

رأس معالي مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومعالي مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للعمليات بسلطنة عُمان اللواء عبدالله بن علي الحارثي، اليوم، الاجتماع الخامس للجنة التنسيق الأمني والعدلي المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي العُماني، وذلك في العاصمة العمانية مسقط، وبحضور أعضاء الجانبين.