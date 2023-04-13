أمطار تصل لغزيرة ونشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد والسيول وانعدام في الرؤية على منطقة الرياض

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من توقعات بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض اليوم الخميس تشمل:: (العاصمة، والدرعية، والدلم، والمزاحمية، وحريملاء، وضرما، ومرات)، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد والسيول وانعدام في الرؤية.