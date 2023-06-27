أسواق حائل تشهد ازدحاماً وإقبالاً على شراء الملابس والذهب والهدايا بمناسبة العيد

وشهدت المطاعم إقبالاً من بعد الساعة الواحدة مساءً، ونفدت بعض الوجبات من بعض المطاعم، ونفد"الخبز" من كثير من محلات التجزئة في الأحياء، بسبب طلب تلك المحلات كميات أقل من الخبز، بعد إجازة الطلبة.