أسواق حائل تشهد ازدحاماً وإقبالاً على شراء الملابس والذهب والهدايا بمناسبة العيد

شهدت الأسواق بمدينة حائل، منذ أمس الأول، ازدحاماً كبيرًا، خاصة أسواق الملابس والذهب والأدوات المنزلية ومحلات الإكسسورات والهدايا والأنشطة التي تتعلق بعيد الأضحى المبارك.
وقد رصدت "سبق" حدوث بعض الاختناقات المرورية في عدد من الشوارع، فيما تواجدت تواجد سيارات دوريات المرور والدوريات الراجلة لتسهيل الحركة المرورية.
وعمل المرور على تسهيل الحركة المرورية أثناء الصدامات التي وقعت في الشوارع، وتمكنت من فك الاختناقات بشكل فوري حتى وصول شركة نجم للموقع.
من ناحية ثانية، لاحظت "سبق" انضباط أسعار السلع وتواجد الفرق الميدانية لفرع وزارة التجارة بالمنطقة، لمراقبة ورصد أسعار السلع والمنتجات، والتحقق من عدم تجاوز الأسعار في الأيام العادية، لحماية وحفظ حقوق المستهلكين، مما ساهم في اختفاء حالات الغش والتضليل للعروض الترويجية التي عادة ما تصاحب مثل هذه المواسم.
وشهدت المطاعم إقبالاً من بعد الساعة الواحدة مساءً، ونفدت بعض الوجبات من بعض المطاعم، ونفد"الخبز" من كثير من محلات التجزئة في الأحياء، بسبب طلب تلك المحلات كميات أقل من الخبز، بعد إجازة الطلبة.
وفي أسواق المطاعم، تواجد مراقبو البلدية من موظفين ومتطوعين وموظفي "تمهير" للكشف على الوجبات المُقدمة والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للشروط.
وعلمت "سبق" أن الجهات المعنية نفذت خطتها لمتابعة سير سلاسل الإمداد، وتسهيل تدفق السلع الأساسية والسلع ذات الطلب العالي في هذا الوقت وضمان وصولها إلى منافذ البيع بكميات مناسبة، وضمان تغطية أي نقص في هذه السلع.