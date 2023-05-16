"تنامي" تتّجه نحو مناطق الأطراف بإضافة مبادرة "أساس" للمنظمات غير الربحية

وأبان "العواد" أن إطلاق "تنامي" لهذه المبادرة يأتي بوصفها رائدة التطوير في القطاع غير الربحي، فهي أول جمعية تطوير على مستوى المملكة، وتقدم حزمة من المشاريع ريادية تخدم القطاع غير الربحي إلى جانب مبادرة "أساس" مثل: مسرعة الأعمال للمنظمات غير الربحية "سراج"، ومنصة "خدمات المئة يوم" للجمعيات الناشئة، وحاضنة الأعمال "سراج+"، وتطبيق تطوع الخبراء "جدير".