"تنامي" تتّجه نحو مناطق الأطراف بإضافة مبادرة "أساس" للمنظمات غير الربحية

دشّنت جمعيةُ تنامي لتطوير العمل التنموي، مبادرتها "أساس" الهادفة إلى تأسيس منظمات غير ربحية، في المناطق المستهدفة، خاصة مناطق الأطراف في المملكة ذات الحاجة المستمرة والملحّة؛ لتلبية احتياجاتها.
وتفصيلًا: أوضح الأمين العام لجمعية تنامي خالد بن عبدالعزيز العواد، لـ"سبق"، أن مبادرة "أساس" تدور حول حشد واستقطاب القدرات البشرية من المجتمع المحلي وتنميتها؛ حتى تكون قادرة على تلمُّس الاحتياجات، وتصميم المبادرات والخدمات؛ لسد الاحتياجات التنموية والبيئية لها.
وأضاف: أن نطاق مبادرة "أساس" يشمل عموم مناطق المملكة، وبواقع أربعة أشهر، كمدة محددة لتأسيس كل منظمة؛ إذ يُتوقّع أن ينتج عن مخرجات مبادرة "أساس"؛ التمكُّن من تأسيس منظمات مؤسَّسة رسميًّا بلائحة أساسية وهيكل للمجلس، وتأهيل قدرات بشرية متخصصة، وإيجاد مجتمع محلي داعم للمنظمات الناشئة، وبناء توجه استراتيجي عام للمنظمة المؤسَّسة.
وأبان "العواد" أن إطلاق "تنامي" لهذه المبادرة يأتي بوصفها رائدة التطوير في القطاع غير الربحي، فهي أول جمعية تطوير على مستوى المملكة، وتقدم حزمة من المشاريع ريادية تخدم القطاع غير الربحي إلى جانب مبادرة "أساس" مثل: مسرعة الأعمال للمنظمات غير الربحية "سراج"، ومنصة "خدمات المئة يوم" للجمعيات الناشئة، وحاضنة الأعمال "سراج+"، وتطبيق تطوع الخبراء "جدير".
وأضاف: أن "أساس" تنضمّ إلى عائلة منصات "الروزنامة"، ومبادرة "محكم"، ومنصة "حوكمني"، ومنصة "معين"، ومعمل الابتكار التنموي "يمام"، إلى جانب "مركز الشراكات المجتمعية"، و"مجالس المجتمعات المهنية"، ومركز الإعلام التنموي "سنا"، إضافة إلى ما تمتلكه "تنامي" من عديد الشراكات والمشاريع التطويرية مع العديد من المؤسسات الريادية الأهلية والخاصة.
يذكر أن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي؛ قد زار "تنامي" واطلع على خدمات ومبادرات الجمعية، ومشاريعها الريادية؛ لتطوير وتمكين القطاع غير الربحي.
وأشاد "الراجحي" بالجمعية وأهمية الدور الذي تؤدّيه خدمةً للقطاع غير الربحي، ويعدّ ذلك تتويجًا لنجاحات "تنامي" في ذات الإطار، وأثرها في تحفيز منسوبيها لبذل المزيد من الجهد لتطوير القطاع غير الربحي.