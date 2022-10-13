"الراجحي" يواصل التألق ويوسِّع صدارته للمرحلة الأولى برالي القصيم

وأنهى المرحلة بتوقيت 1:39:22 ساعة، في سيارة تويوتا "هايلوكس – أوفردرايف"، يُعاونه الملّاح الألماني ديرك فون، فيما حقّق سائق فريق حرس الحدود السعودي خالد الفريحي، ومساعده الفِرنسي سيباستيان ديلاوني ثاني أسرع توقيت، وينتقل إلى المركز الثاني في الترتيب العام، وفي المقابل كلّف خطا ملاحي السائق التشيكي ميروسلاف زابليتال بعض الوقت، وتراجع سائق فورد "أف 150 إيفو" إلى المركز الرابع في الترتيب العام المؤقت للراليات خلف المشنّا الشمري الذي حل ثالثًا، وجاء السائق السعودي محمد التويجري في المركز الخامس في الترتيب العام، فيما تقدَّم السائق السعودي عبدالله السند إلى المركز السادس في الترتيب العام، والأول في فئة سيارات الرالي من الإنتاج التجاري"تي 2"، في حين تصدّر السعودي صالح السيف الترتيب العام لفئة السيارات الصحراوية الخفيفة النموذجية "تي 3"، متقدمًا بفارق 2:18 دقيقتين عن أقرب مُنافسيه في هذه الفئة مواطنته دانيا عقيل.