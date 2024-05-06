"كاوست" تختتم برنامج "سبيس 2102" لإثراء مواهب المملكة الشابة

واستقبل البرنامج أكثر من 150 شابًا وشابة من الطلبة المتفوقين من جميع مناطق المملكة، تتراوح أعمارهم ما بين 13 و15 عامًا، يشرف على تدريبهم وتعليمهم مجموعة من المعلمين المتخصصين من جميع أنحاء العالم مع بعض أعضاء هيئة التدريس من "كاوست".