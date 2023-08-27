5 خطوات ذهبت أدراج الرياح.. شاهد مخلفات طبية ملقاة قرب تيماء والخطر قائم!

وثّق مواطن، مخلفات طبية قديمة ملقاة على بُعد 6 كيلومترات من محافظة تيماء، بمنطقة تُعرف بالجيلان - شمالي المحافظة؛ حيث اشتملت المخلفات على علب أدوية، وزجاجات، وعبوات كريم، ومغذيات، وغيرها.
وأوضح موثّق الصور لـ"سبق"، أن هذه المخلفات الطبية من المتوقع أن عمرها من 15 إلى 20 عاماً، ووجودها بهذه الطريقة هي خطر على البيئة، خاصة أن بعضها أدوية ومغذيات لا تزال تحمل المادة الطبية.
يُذكر أن النفايات الطبية يتم التخلص منها بطريقة صحيحة في 5 خطوات: أولاها فرز النفايات وتصنيفها بحسب النوع ومستوى الخطورة، وثانيتها تجميع النفايات بعد فرزها في مواقع مخصصة وعزلِ المواد المشعة، وثالثتها نقل النفايات إلى مواقع المعالجة، ورابعتها معالجة النفايات لتقليص حجمها وإزالة مكامن الخطورة فيها، وأخيراً التخلص من النفايات التي تمّت معالجتها كباقي النفايات البلدية.