5 خطوات ذهبت أدراج الرياح.. شاهد مخلفات طبية ملقاة قرب تيماء والخطر قائم!

يُذكر أن النفايات الطبية يتم التخلص منها بطريقة صحيحة في 5 خطوات: أولاها فرز النفايات وتصنيفها بحسب النوع ومستوى الخطورة، وثانيتها تجميع النفايات بعد فرزها في مواقع مخصصة وعزلِ المواد المشعة، وثالثتها نقل النفايات إلى مواقع المعالجة، ورابعتها معالجة النفايات لتقليص حجمها وإزالة مكامن الخطورة فيها، وأخيراً التخلص من النفايات التي تمّت معالجتها كباقي النفايات البلدية.