"الصباحي": الحوثي يكذب كما يتنفس .. ويتهم الآخرين ليبرئ ساحاته من جرائمه

قال مدير مركز المنبر اليمني للدراسات والإعلام أحمد الصباحي إن الهدف من وراء الأكاذيب التي بثتها المليشيات الحوثية مؤخرًا حول قيام التحالف بعمليات قصف، هو صناعة العداء بين الشعب اليمني والشعب السعودي، مبينًا أن ذلك ضمن سلسلة طويلة من الأكاذيب التي تبثها المليشيات التي تتسبب في عدم استقرار اليمن .
وفي التفاصيل، أوضح "الصباحي" في حديثه لـ"سبق" أن المليشيات أهدرت فرص السلام وماتزال تصر على تلفيق الكذب والاتهامات التي يبرئ من خلالها ساحته ويبقي شرارة الحرب مشتعلة ليتخذ الحوثي من عدوانه على الشعب اليمني وسيلة للحشد والتجييش ضد المملكة والتحالف .
وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، بأن مزاعم المليشيا الحوثية بوجود قصف حدودي على مديريتي (منبه) و (شدا) ووجود ضحايا مدنيين عارية عن الصحة.
وأوضح "المالكي" أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تدعم كافة الجهود لتثبيت واستمرار الهدنة المنتهية بتاريخ (02 أكتوبر 2022م)، وتمارس أعلى درجات ضبط النفس في ظل استمرار خروقات المليشيا الحوثية على الحدود والداخل اليمني من قبل عناصرها غير المنضبطة أو التي لا تستطيع السيطرة عليها.
وأشار إلى أن مايتم تداوله يأتي ضمن سياق المزاعم الحوثية المستمرة بمناطق تقع ضمن سيطرتها وتمثل نقاطاً ساخنة لخلافات وتصفيات عمليات جماعات الجريمة المنظمة كالتهريب وتجارة المخدرات والاتجار بالبشر والتي يتم إدارتها من قبل قيادات وعناصر تابعة لها .