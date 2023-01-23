"الصباحي": الحوثي يكذب كما يتنفس .. ويتهم الآخرين ليبرئ ساحاته من جرائمه

قال مدير مركز المنبر اليمني للدراسات والإعلام أحمد الصباحي إن الهدف من وراء الأكاذيب التي بثتها المليشيات الحوثية مؤخرًا حول قيام التحالف بعمليات قصف، هو صناعة العداء بين الشعب اليمني والشعب السعودي، مبينًا أن ذلك ضمن سلسلة طويلة من الأكاذيب التي تبثها المليشيات التي تتسبب في عدم استقرار اليمن .