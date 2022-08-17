نجاح عمليتي قسطرة قلب طارئة لمريضين بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان

وكان المريض الأول يعاني من ألم بالصدر وضيق في التنفس، وقد تبين بعد إجراء الفحوصات اللازمة وجود جلطة أمامية كبيرة بالقلب وانخفاض في ضغط الدم وضيق شديد بالتنفس وصدمة قلبية حادة.