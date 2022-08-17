نجاح عمليتي قسطرة قلب طارئة لمريضين بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان

نجح فريقان طبيان في "صحة جازان" بمركز القلب بمستشفى الأمير محمد بن ناصر، في إنقاذ حياة مريضين تعرضا لجلطة في القلب، وذلك خلال وقت قياسي.
وكان المريض الأول يعاني من ألم بالصدر وضيق في التنفس، وقد تبين بعد إجراء الفحوصات اللازمة وجود جلطة أمامية كبيرة بالقلب وانخفاض في ضغط الدم وضيق شديد بالتنفس وصدمة قلبية حادة.
أما المريض الثاني فقد كان يعاني من ألم حاد بالصدر، حيث تبين وجود جلطة أمامية كبيرة بالقلب.
وتم إجراء عمليتي قسطرة عاجلة للمريضين اللذين كانا بحالة صحية حرجة، وإدخالهما لإجراء القسطرة، واحتاجا فيها لتنبيب حنجري قبل البدء بعمل القسطرة ومن ثم عمل قسطرة تداخلية عاجلة لفتح الشريان التاجي لكلا المريضين وتركيب دعامات للشريان التاجي بفريقين طبيين وذلك خلال 90 دقيقة فقط وقد تكلّلت بالنجاح.
وأُجريت في مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان 1373 قسطرة قلبية وذلك خلال النصف الأول للعام 2022م.