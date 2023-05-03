أعلن البنك المركزي السعودي طرح مشروع "قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل (BNPL)" لطلب مرئيات العموم.
ودعا العمومَ من المختصين والمهتمين، تعزيزًا لمبدأ الشفافية والمشاركة، إلى إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم على المشروع، وذلك من خلال منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية.
وتأتي هذه القواعد؛ انطلاقًا من دور البنك المركزي السعودي الإشرافي والرقابي على شركات الدفع الآجل، وجهوده المستمرة لتطوير قطاع التمويل بشكل عام، وتمكين قطاع التقنية المالية بشكل خاص.
وأوضح البنك المركزي أن هذه القواعد تهدف إلى وضع الحد الأدنى من المعايير والإجراءات اللازمة لمزاولة نشاط الدفع الآجل، بما يسهم في نمو النشاط واستدامته؛ دون إغفال لمبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية وحقوقهم.
وسيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع القواعد خلال (30) يومًا، علمًا بأن جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة؛ لغرض اعتماد النسخة النهائية، ويمكن الاطلاع على مشروع القواعد من خلال زيارة منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية على الرابط: