طرح مشروع "قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل (BNPL)" لطلب مرئيات العموم

وسيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع القواعد خلال (30) يومًا، علمًا بأن جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة؛ لغرض اعتماد النسخة النهائية، ويمكن الاطلاع على مشروع القواعد من خلال زيارة منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية على الرابط: