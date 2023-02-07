التدريب التقني: أكثر من 6390 متدربًا تطوعوا في عام 2022

ضمن جهود "المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني" في المساهمة بتحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني، ورؤية المملكة 2030، المتمثلة في الوصول إلى مليون متطوع بحلول عام 2030، عبر إقامة وتنفيذ عدد من المبادرات التنموية المستدامة، وتنظيم عدد من الفعاليات والبرامج التطوعية المختلفة، أطلقت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عدد من المبادرات التطوعية في جميع منشآتها التدريبية المنتشرة في مناطق المملكة، حيث بلغ عدد المستفيدين من برنامج "تقني العطاء"، وهو مشروع الصيانة التطوعية والذي يعمل على مبادرة صيانة المساجد، ومنازل المحتاجين، وصيانة منشأة التدريب التقني، والكشف عن أعطال السيارات، وصيانة الحدائق العامة، ومرافق بعض الجهات الحكومية، حيث بلغ عدد المستفيدين خلال 2022 أكثر من ( 1000) مستفيد.
وقد بلغت عدد الفرص التطوعية داخل المملكة التي نفذها متطوعو التدريب التقني أكثر من 2580 فرصة تطوعية، شارك فيها أكثر من 6330 متطوعًا ومتطوعة، محققين بذلك 275255 ساعة تطوعية.
من جهة أخرى تعمل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على المشاركة في الأعمال التطوعية الدولية، حيث بلغت عدد البرامج المنفذة خارجياً 14 برنامجًا في 5 دول، شارك فيها 66 مدربًا ومدربة، بلغت عدد الساعات التطوعية 864 ساعة تطوعية، وقد تنوعت البرامج التدريبية التي قدمت ما بين الطاقة المتجددة، وصيانة الحواسب، والهواتف، والتابليت، وتمديد الكهرباء، والخياطة، وتصميم الملابس، والنجارة، والديكور
من جهة أخرى تدعم المؤسسة وقياداتها المشاركات الكشفية التطوعية، مثل مشاركة الكشافة في التنظيم والتوجيه والإرشاد للحجاج والمعتمرين، حيث بلغ عدد المستفيدين من خدمة زوار الحرمين (825000) مستفيد خلال 2022، كما شارك الكشافة مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر ومشاركات نوعية في تنظيم المناسبات الوطنية والرياضية.
وفي هذا الجانب أكد المحافظ الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، تراهن على الشباب السعودي الواعد باعتبارهم من أهم وأكبر الفئات الأساسية فيها، وتسعى من خلال الإدارات المعنية إلى تحفيز المتدربين والمدربين للانخراط بالعمل التطوعي الهادف، والذي يحقق تطلعات القيادة في الوصول لمليون متطوع، وتعمل المؤسسة على أتمتة العمل التطوعي وتنظيمه وتسخير كافة الإمكانات لتسهيل الانخراط بالعمل التطوعي، عبر خلق منظومة اجتماعية إيجابية من خلال برامج التأهيل المهني والأنشطة المختلفة التي تقدم لهم.
وقد أوضح مدير عام الأنشطة المهندس عبدالله الدحيلان، إن "المؤسسة أعطت قدراً عالياً من الاهتمام والتشجيع لتطوير رسالة العمل التطوعي على مستوى منشآت التدريب التقني والمهني في جميع أنحاء المملكة"، شاكراً دعم المحافظ، مؤكداً حرصه على تحقيق مستهدفات هذه المنصة، وغرس قيمة التطوع في نفوس أبناء وبنات الوطن، الأمر الذي يساهم في تعزيز الانتماء والولاء وتحقيق المسؤولية الوطنية والاجتماعية في نشر رسالة السلام والتسامح.
وأكد أن "منشآت المؤسسة تعتبر من البيئات المهيأة المشجعة لبناء برامج التطوع وتحقيق قيم التطوع في المملكة الرامية إلى التحفيز، التطوير، التكاتف، المسؤولية، والعطاء".