التدريب التقني: أكثر من 6390 متدربًا تطوعوا في عام 2022

ضمن جهود "المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني" في المساهمة بتحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني، ورؤية المملكة 2030، المتمثلة في الوصول إلى مليون متطوع بحلول عام 2030، عبر إقامة وتنفيذ عدد من المبادرات التنموية المستدامة، وتنظيم عدد من الفعاليات والبرامج التطوعية المختلفة، أطلقت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عدد من المبادرات التطوعية في جميع منشآتها التدريبية المنتشرة في مناطق المملكة، حيث بلغ عدد المستفيدين من برنامج "تقني العطاء"، وهو مشروع الصيانة التطوعية والذي يعمل على مبادرة صيانة المساجد، ومنازل المحتاجين، وصيانة منشأة التدريب التقني، والكشف عن أعطال السيارات، وصيانة الحدائق العامة، ومرافق بعض الجهات الحكومية، حيث بلغ عدد المستفيدين خلال 2022 أكثر من ( 1000) مستفيد.